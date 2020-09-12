Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı (3) - Son Dakika

Yangına 4 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisinde 9 Eylül 'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana 'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

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