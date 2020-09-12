Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahaleye tekrar başlandı - Son Dakika

Yangına 4 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile yaklaşık 400 personel müdahale ediyor. - ADANA

İlçeye bağlı Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisinde 9 Eylül Çarşamba günü saat 11.25'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Akşamara verilen havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

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