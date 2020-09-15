Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de çıkan ve 13 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangını sonrası havadan inceleme yapıldı.
Pozantı Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 7 işletme şefi, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın helikopteriyle bölgeyi havadan inceledi.
Yaklaşık 40 dakika süren incelemeler sırasında yangın sonrası yapılacak çalışmalar hakkında ön bilgiler toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 09:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pozantı'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan incelendi - Son Dakika