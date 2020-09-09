Pozantı'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde saat 11.30 sıralarında başlayan yangın devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeden yangına karadan müdahale ediyor. Gün boyu helikopter ve uçaklarla havadan yangına müdahale edildi. Havanın karamasıyla yangın bölgesine havadan müdahale son bulurken, karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bölgeye hızla yayılmaya devam ediyor. - ADANA