- Pozantı'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

- Pozantı'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Pozantı'ya bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 4 gündür devam eden orman yangınına müdahale devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangına 4 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.