- Pozantı'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

- Pozantı'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Pozantı'ya bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde 4 gündür devam eden orman yangınına müdahale devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangına 4 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 14:25 - Kaynak: İHA
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