Pozantı'daki tren kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sabah 07.05 sularında meydana gelen kazada Ankara- Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında arızalanan yük trenini itmek için bölgeye yönlendirilen tren, boş vagonlara arkadan çarpması ve raylardan çıkma anı güvenlik trendeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

ADANA - Adana 'nın Pozantı ilçesinde 14 Nisan Çarşamba günü yük treninin, itmek için yaklaştığı sırada arızalı trene çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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