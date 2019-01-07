Pozantı'dan Adana Merkezindeki Okullara Kamyon ile Kar Geldi
1 saat önce
- Pozantı'dan Adana merkezideki okullara kamyon ile kar geldiADANA - Adana'da Pozantı İlçe Belediye Başkanı, şehrin merkezinde bulunan okullara kamyon ile kar gönderdi, çocuklar doyasıya karda oyunlar oynadı.
- Pozantı
'dan Adana
merkezideki okullara kamyon ile kar geldi
ADANA - Adana'da Pozantı İlçe Belediye Başkanı, şehrin merkezinde bulunan okullara kamyon ile kar gönderdi, çocuklar doyasıya karda oyunlar oynadı.
Adana şehir merkezinde kar göremeyen çocuklar, Pozantı'da kar yağdığını görmesi üzerine, Belediye Başkanına aileleriyle birlikte sosyal medya üzerinden mesaj atarak okula kar göndermelerini istedi. Pozantı İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Çay
, mesajlara kayıtsız kalmayarak, okullara kamyonet ile kar gönderdi. Bazı çocuklar hayatlarında ilk defa kar görürken, doyasıya karla oynayıp eğlendiler.
İnsani bir hizmet
Adana Pozantı İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Çay," Adana'da bulunan özel okul ve devlet okullarından veli ve öğretmenlerden bazılarının Pozantı Belediye Başkanı olarak sosyal medya hesaplarım üzerinden Mesajlar atarak. Pozantı'dan okullarına kar göndermemi ve çocukları mutlu edeceğimi ifade etmeleri üzerine 1 özel '1 İşitme engelli ' iki ilköğretim okulu olmak üzere 4 okulun her birine birer kamyon kar göndererek çocukların karla oynamalarına fırsat vererek mutluluk yaşanmalarına sebep olduk. Bu kadar çok ilgi göreceğini düşünmediğimiz bu hizmetin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasıyla birlikte talep patlaması yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde onlarca okula daha kar göndererek kara hasret çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz. Son derece insani bir hizmet. Hiçbir oy kaygısı ve siyasi hesabın olmadığı duygusal bir proje" ifadelerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:08 Kaynak: İHA
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