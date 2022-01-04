Pozantı ilçesinde, Yunus Emre'yi anma programı düzenlendi - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde, halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi'nin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, okul müdürü Adem Yılmaz, Yunus Emre'nin hayatıyla ilgili sunum yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından bağlama ve tef eşliğinde Yunus Emre'ye ait şiirler ve ilahiler seslendirildi.

Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, programda yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin 700 yıl önce yazdığı şiirler ve ezgilerin günümüzde bilinir ve kullanılır olduğunu söyledi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Durmuş Taşpınar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Cem Doğaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.