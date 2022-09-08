Karamahmut beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Olguner ile Dağdibi Mahallesi'nde, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan araç ve gereçleri inceledi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Pozantı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pozantı Kaymakam Vekili Karamahmut, üreticilerle buluştu - Son Dakika

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