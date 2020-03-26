Pozantı Kaymakamı Sarıdoğan'dan eczanelere ziyaret - Son Dakika

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Pozantı Kaymakamı Sarıdoğan'dan eczanelere ziyaret
7 saat önce
Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, ilçedeki eczaneleri ziyaret ederek, 65 yaş ve üstü hastaların ilaçlarının temini için hassasiyet gösterilmesini istedi.
Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, ilçedeki eczaneleri ziyaret ederek, 65 yaş ve üstü hastaların ilaçlarının temini için hassasiyet gösterilmesini istedi.
Sarıdoğan, ilçedeki 4 eczaneye ziyarette bulundu, eczacılar ve çalışanlarla sohbet etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçedeki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların taleplerinin karşılanması konusunda hassasiyet gösterilmesini isteyen Sarıdoğan, eczacılar ve çalışanlarına kolaylıklar diledi.
Eczacılar da gerek görülen durumlarda, hastaların ilaçlarını adreslerine kadar götürdüklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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