Pozantı Kogresi'nin 100. Yılı anısına özel posta pulu basılacak - Son Dakika

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 5 Ağustos Pozantı Kongresi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında PTT Genel Müdürlüğünce özel posta pulu basılacağını belirtti.

Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada Pozantı Kongresi'nn 100.yılı kutlama etkinlikleriyle ilgili Ankara'da bir dizi temaslarda bulunduğunu belirtti.

Pozantı Kongresi'nin 100.Yılı anısına pul bastırılması için PTT Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettiğini aktaran Çay, şöyle devam etti:

" 5 Ağustosta kutlayacağımız Pozantı Kongresi'nin 100. Yılını görkemli bir şekilde kutlayacağız. Bugün Türkün esaret kabul etmeyeceğini 100 yıl önceki gibi

bir kez daha dünyaya duyuracağımız kutlamalar, sürpriz etkinliklerle

taçlanacak. Ankara'da yaptığımız üst düzey özel temaslar kapsamında PTT Genel

Müdürlüğünden Pozantı Kongresi'nin 100. Yılı anısına özel pul basılacak."