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Pozantı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Standartları Tablosu - Son Dakika

Pozantı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Standartları Tablosu

31.05.2021 22:39
Pozantı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Standartları Tablosu, System.String[]

SIRA NO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En geç süre) 1 GIDA YARDIMI 1.

SIRA NO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En geç süre) 1 GIDA YARDIMI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2. Başvuru Dilekçesi 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 2 YAKACAK YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2. Başvuru Dilekçesi 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 3 BARINMA YARDIMLARI (KİRA) 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2. Başvuru Dilekçesi 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) 4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 4 SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit) 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2. Başvuru Dilekçesi 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 5 EĞİTİM YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2. Başvuru Dilekçesi 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) 4. Öğrenci Belgesi 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 6 ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT) 1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa) 2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa) 3. Öğrenci Belgesi 4. Çocukların Kimlik Fotokopisi 30 GÜN 7 ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI 1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa) 2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa) 3. Çocukların Kimlik Fotokopisi Not: Başvurular Ağustos- Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir. 30 GÜN 8 ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2Başvuru Dilekçesi 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa) 4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 9 AFET DESTEKLERİ( Deprem, Yangın, Sel vb. ) 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2Başvuru Dilekçesi 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 4Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb. 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 10 TERÖR ZARAR YARDIMI 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2. Başvuru Dilekçesi 3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 4. Terör zararıtespit tutanağı 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 11 PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER) 1. Fayda sahibi başvuru formu 2. Proje hazırlama formatı 3. Proje başvuru formu 4. Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi 5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs. ) Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir. . 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 12 PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ 1. Fayda sahibi başvuru formu 2. Proje hazırlama formatı 3. Proje başvuru formu Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir. 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İsim : Şükran ÇİFTÇİ Unvan : Vakıf Müdürü Adres : Pozantı Kaymakamlığı Tel. : 322 581 24 33 Faks : 322 581 24 33 İkinci Müracaat Yeri : İsim : Emrah AKDUMAN Unvan : Kaymakam Adres : Pozantı Kaymakamlığı Tel : 322 581 30 10 Faks : 322 581 33 20

İstihdam, Engelli, Yangın, Terör, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Pozantı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Standartları Tablosu - Son Dakika


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