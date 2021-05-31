Pozantı Toplum Saglığı Merkezi - Son Dakika

İlçe Toplum Sağlığı Merkezinin Görevleri: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen aşı ile önlenebilir hastalıklara yönelik çalışmaları yürütmek, Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşı ve soğuk zincir malzemelerinin sorumluluk alanı içerisindeki lojistik hizmetlerini yürütmek, Bölgemizdeki bulaşıcı hastalık verilerini toplayarak, kayıtlarını tutmak ve değerlendirmek, sürveyansını yapmak veya yaptırmak ve tüm tedbirlerin alınması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, Yeni doğan tarama programı kapsamındaki çalışmaları yürütmek, İşitme tarama programı kapsamında 1. Sınıflara işitme tarama testi yapmak, testi geçemeyen öğrencilerimizin Kulak Burun Boğaz Uzmanına sevkini yapıp takibini yapmak, Sağlıkla ilgili özel gün ve haftalarla ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmek, Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri, Kolon Kanseri tarama programlarını yürütmek, ve eğitimler düzenlemek, İlçemize başka il veya ilçeden gelen ya da mahalle değiştiren vatandaşların yeni aile hekimine geçişini yapmak, bunlarla ilgili istatistiki bilgilerin kaydını tutmak, Çevre Sağlığıyla ilgili olarak bölgedeki su numunelerini almak, kontrolünü ve takibini yapmak, sulardaki klor miktarını günlük olarak ölçüp, eksikliği durumunda Belediye Başkanlığıyla irtibat kurarak klor uygulamasının yapılmasını sağlamak, İlgili kurumlarla işbirliği halinde oluşturulan ekiplerle okul ve yurt denetimlerini yapmak, İlçe Hıfzıssıha Kurulu sekreterya işlerini yürütmek, 4207 Sayılı Kanun gereği tütün denetimlerini yapmak, İlçe Tütün Kurulu çalışmalarının sekreterya işlerini yürütmek, İlçemizde faaliyet gösteren Eczanelerin rutin ve rutin dışı denetimlerini yapmak, Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.