Pozantılı meslek lisesi öğrencileri Erasmus Programı kapsamında Avrupa'da staj gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Pozantılı meslek lisesi öğrencileri Erasmus Programı kapsamında Avrupa'da staj gördü

01.06.2022 17:15
Pozantılı meslek lisesi öğrencileri Erasmus Programı kapsamında Avrupa'da staj gördü

Pozantı ilçesinde 24 meslek lisesi öğrencisi, Avrupa Birliği projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 15 gün staj yaptı.

Pozantı ilçesinde 24 meslek lisesi öğrencisi, Avrupa Birliği projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 15 gün staj yaptı.

Pozantı Türkan İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, "Moda tasarım ve giyim üretim teknolojisi alan öğrencilerine yönelik mesleki beceri stajı" başlıklı Erasmus Programı kapsamında Prag'a gitti.

3 grup halinde 24 öğrencinin katıldığı programında öğrenciler, gelinlik, abiye, şapka ve çanta atölyelerinde staj yapma imkanı buldu. Öğrenciler, eğitimin sonunda sertifika aldı.

Okul Müdürü Veysel Güngör, tüm meslek bölümlerinin yurt dışında staj yapması için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Ukrayna için ekonomik merkez olacağız' Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Ukrayna için ekonomik merkez olacağız' Kremlin Sözcüsü Peskov: '(AB'nin Rus petrolüne ambargosu) Tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek' Kremlin Sözcüsü Peskov: '(AB'nin Rus petrolüne ambargosu) Tüm küresel pazarı olumsuz etkileyecek'
Kaynak: AA

Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Erasmus, Prag, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pozantılı meslek lisesi öğrencileri Erasmus Programı kapsamında Avrupa'da staj gördü - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:22:08. #1.11#
SON DAKİKA: Pozantılı meslek lisesi öğrencileri Erasmus Programı kapsamında Avrupa'da staj gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement