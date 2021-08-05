Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyeleri Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyeleri, Ankara'da Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Pozitif Oku/Yorum Kitap Kahve Projesi" kapsamında 20 kulüp üyesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi.

Görevlilerden kütüphane hakkında bilgi alan gençler, kendilerine ayrılan serbest zaman etkinliğinde ise kitap okudu.

Gençlerden Osman Özdil, projeyi yürüten ve kendilerine bu imkanı sunan dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Mustafa Olgunharputlu ise Kayseri'deki tüm gençleri projeye katılmaya davet etti.