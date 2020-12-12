Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı - Son Dakika

Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı

12.12.2020 15:04

Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar sonrasında pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazılarının asılmasına başlanıldı.

Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı

BALIKESİR - Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar sonrasında pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazılarının asılmasına başlanıldı. Uygulama ilk olarak Karesi ilçesine bağlı Paşaalanı Mahallesi'nde gerçekleşti. Karesi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi ve mahalle muhtarı pozitif vakaların bulunduğu evleri ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirme sonrasında evlerin kapılarına "Bu konut görüşme ve ziyaretlere kapalıdır" uyarı yazısı asıldı.

Karesi İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz'ın da katıldığı ziyaretlerde pozitif vaka bulunan hanelere uyarı yazısı asıldı. İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz hane sakinlerine sosyal mesafe kuralına uyarak bilgilendirmede bulundu. Eryılmaz yaptığı bilgilendirmede, "Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Bu çerçevede bulaş riskini azaltmak için 08.12.2020 tarih ve 106 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla; Covid-19 pozitif vaka görülen bağımsız ev, apartman ve belli girişi olan site ve vb. yerlere dışarıdan ziyaretlerin zaruri hizmetler hariç kısıtlanmasına, ilk izolasyon denetiminde mahalle denetim ekiplerince veya kolluk kuvvetlerince pozitif vaka olan haneye gidildiğinde 'BU KONUT GÖRÜŞME VE ZİYARETE KAPALIDIR' ibaresi içeren bilgi notunun hane, apartman girişi veya site girişlerine yapıştırılmasına, yapıştırılan bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesine, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılmasına, mahalle denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan izolasyon denetimlerinde bilgi notunun kontrolünün de yapılmasına, yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte ayrıca evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Görevlilerin yaptığı bilgilendirme sonrasında hanelerin kapısına ve bina girişlerine "bu konut görüşme ve ziyaretlere kapalıdır" ibaresi bulunan yazılar asıldı.

Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı
Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı

Paşaalanı mahallesi, Hıfzıssıhha Kurulu, Balıkesir, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı - Son Dakika


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