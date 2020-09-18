Pozitif vakalarının görüldüğü iki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Pozitif vakalarının görüldüğü iki mahalle karantinaya alındı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde birden fazla korona virüs vakasının görüldüğü 2 bin nüfuslu iki mahalle gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Karabük Valiliği, Yenice ilçesi Yirmibeşler ve Menderes Mahallesi'nin birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların bulunması ve temaslı sayının fazlalığından dolayı 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ilçedeki Yirmibeşler ve Menderes Mahallelerine 19.09.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 02.10.2020 tarihi saat 24.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.