Pozitif vakalı şahıs karantinada olması gerekirken sokakta yakalandı - Son Dakika

Pozitif vakalı şahıs karantinada olması gerekirken sokakta yakalandı
27.11.2020 12:26
Bilecik'te korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkan şahıs karantinada olması gerekirken sokakta yakalandı.
Bilecik'te korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkan şahıs karantinada olması gerekirken sokakta yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez Atatürk Bulvarı üzerinde yaptıkları denetimlerle bir şahsın sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgulama sonrası şahsın pozitif vakalılar arasında olduğu anlaşıldı. Kemal B. isimli şahıs olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince alınarak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta zorunlu karantinaya alındı.
Öte yandan şahsa 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. - BİLECİK
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