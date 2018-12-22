Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesi" Kursu Açıldı - Sakarya

Sakarya'nın Sapanca İlçesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde çalışanlara yönelik "Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesi" kursu açıldı.

Sakarya'nın Sapanca İlçesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde çalışanlara yönelik "Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesi" kursu açıldı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde çalışanlar "Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesi"nde vakit geçiriyor.



"Drama ile stres yönetimi", "Drama ile öfke kontrolü", "Nefes egzersizleri ile gevşeme", "Drama ile duygu çalışmaları", "İletişim seminerleri ve ritim çalışmaları" gibi farklı atölye çalışmalarından oluşan kursta 9 hafta boyunca eğitim verilecek.



Sosyal Gelişim Merkezi Aile Danışmanı Birimi Psikolog Miray Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurs bünyesinde birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Aile danışmanlığı ve benzeri alanlarda faaliyetler düzenlediklerini belirten Şahin, "Tabi biz aile danışmanlığı yanı sıra gelişime katkıda bulunacak birçok faaliyetlerde bulunmaya çalışıyoruz. Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesi bizim bu faaliyetlerimizden birisi, bu atölyemize kayıtlı 27 kişi var. Çalışan kesime hitap ettiğimiz için bu noktada amacımız tabiki bir ritim aleti öğrenmek yada profesyonel anlamda müzik aleti çalabilmekten ziyade keyifli vakit geçirerek deşarj olabilmek. Gün içerisinde yaşanmış olan stresin sonunda deşarj amacıyla biz bu projeyi geliştirdik." diye konuştu.



Kursiyerlerden Meryem Betül Kıngır, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nin düzenlemiş olduğu pozitif yaşam ve ritim atölyesine katıldıklarını, burada günlük hayatın stresini atarak güzel vakit geçirdiklerini söyledi.



Kursiyerlerden Suat Keman da "Burada eğleniyoruz, ritim yapmaya çalışıyoruz. Kendim de müzikle amatörce uğraşıyorum. Burada arkadaşlarla hem eğleniyoruz, stres atıyoruz ve günün yorgunluğunu atıyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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