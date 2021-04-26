Pozlarından çok kıyafetleri gündem oldu! Seda'nın tepeden tırnağa kombini cep yaktı

Sempatikliğiyle gönüllere taht kuran oyuncu Seda Bakan, sosyal medyada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Seda Bakan, müzisyen Ali Erel ile 7 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift 2019 yılında ise ilk kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

Minik kızıyla paylaştığı pozlarla sosyal medyada ilgi odağı olan Seda Bakan, kiminin 'Otantik tulum', kiminin 'Kaftan' dediğielbise ile Mehmet Arslan'ın objektifinin karşısına geçti.

Seda Bakan, Raisa ve Vanessa imzalı elbisesiyle göz doldurdu. Bakan'ın elbisesinin fiyatı dudak açıklattı. Güzel oyuncu saatlerce poz verdi. Oyuncunun giydiği elbise modacı kardeşler; Raisa ve Vanessa Sason imzalı. Elbisenin fiyatı ise 15 bin 700 TL. Aksesuarları hariç ama.

EV KİRASI DEĞERİNDE KEMER

Seda Bakan'ın belindeki kemeri almak isterseniz fiyatı 4050 TL. Öte yandan Gucci'nin geçen yılki defilesinden esinlenen birçok ünlü, eşarpla poz verme modasına devam ediyor. Geç de olsa bu modaya uyan isimlerden biri de başarılı oyuncu Seda Bakan oldu.