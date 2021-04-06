Pr ve reklam dünyası "Digidays 2021"de buluşacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 9-10 Nisan'da gerçekleştirilecek Digidays 2021'de, ulusal ve uluslararası firmaların temsilcileri sosyal sorumluluk, halkla ilişkiler, sürdürülebilirlik, bu alanlarda teknoloji ve yapay zekanın kullanımı konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, halkla ilişkiler, reklamcılık ve iletişim teknolojisi alanında yeni ufuklar açması hedeflenen Digidays 2021'de iki gün boyunca Pr ve reklam dünyası bir araya gelecek.

9-10 Nisan tarihlerinde düzenlenecek etkinlik çerçevesinde halkla ilişkiler, reklamcılık, sosyal sorumluluk, tüketicinin korunması, sürdürülebilirlik, iletişim teknolojisi, yapay zeka, şöhret ve hayran ilişkilerini kapsayan konular, dünyaca tanınmış saygın firmaların temsilcileri ve uzmanların katılımıyla ele alınacak.

12 oturumdan oluşacak Digidays 2021 etkinliğinin ilk gününde "Yapay Zeka Yaşamı Nasıl Değiştirecek", "Dijital Dünyada İşveren Markası ve IK Verimlilik Çalışmaları", "Dijital Dünyada Tüketiciyi Anlamak", "GODIVA, Dijital Mecra ile Çikolata Aşkının Yayılması" başlıklı sunumlar ile turizm ve teknolojiyi entegrasyonu, internet çağında sosyal sorumluluk çalışmaları konuşulacak.

Etkinliğin ikinci gün oturumlarında, "İnternet Çağında Oyunlaştırmanın Sihirli Gücü" başlıklı sunumun ardından "sürdürülebilirlik" konusu ele alınacak.

Dijital dünyada sürdürebilirlik, bulut teknolojileri ve kültürlerarası çalışmaların da konuşulacağı etkinlik İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Youtube kanalından takip edilebilecek.