Praet, Leicester City'de
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, İtalya'nın Sampdoria takımından Belçikalı orta saha oyuncusu Dennis Praet'yi transfer etti.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:50 Kaynak: AA
Premier Lig ekibi Leicester City, İtalya
'nın Sampdoria
takımından Belçikalı orta saha oyuncusu Dennis Praet
'yi transfer etti.
Leicester City Kulübü, 25 yaşındaki futbolcu Praet ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basını, Leicester City'nin bu transfer için 18 milyon avro bonservis bedeli ödediğini ileri sürdü.
Kariyerine ülkesinin Anderlecht
ekibinde başlayan ve 2016'dan beri Sampdoria'da top koşturan Praet, geçen sezon takımıyla 37 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
Trabzonspor'a Prag'da hayat veren Sörloth, sosyal medyayı salladı! Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı! Çek basını, Sparta Prag maçı sonrası Trabzonspor'a övgü yağdırdı! Bayern Münih, hazırlık maçında 23 gol birden attı!