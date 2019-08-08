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Praet, Leicester City'de

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, İtalya'nın Sampdoria takımından Belçikalı orta saha oyuncusu Dennis Praet'yi transfer etti.

Praet, Leicester City'de, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, İtalya'nın Sampdoria takımından Belçikalı orta saha oyuncusu Dennis Praet'yi transfer etti.
Leicester City Kulübü, 25 yaşındaki futbolcu Praet ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basını, Leicester City'nin bu transfer için 18 milyon avro bonservis bedeli ödediğini ileri sürdü.
Kariyerine ülkesinin Anderlecht ekibinde başlayan ve 2016'dan beri Sampdoria'da top koşturan Praet, geçen sezon takımıyla 37 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
Leicester City FC, Dennis Praet, Sampdoria, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:50 Kaynak: AA
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