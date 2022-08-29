Çekya'da Anıt Çan Ziyarete Açıldı

PRAG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'da Vltava Nehri'nin kenarında bulunan anıt çanı inceleyen insanlar, 28 Ağustos 2022. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Bohemya ve Moravya Protektorası'ndan Almanya'ya gönderdiği çanların kaderini hatırlatma amacı taşıyan anıt çan, Pazar günü Prag'da açıldı. 9.801 kilogram ağırlığındaki çan, savaş zamanında el konulan çanların sayısını simgeliyor. (Fotoğraf: Dana Kesnerova/Xinhua)
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