Çekya'da Anıt Çan Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Çekya'da Anıt Çan Ziyarete Açıldı

29.08.2022 15:21
Çekya'da Anıt Çan Ziyarete Açıldı

PRAG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'da Vltava Nehri'nin kenarında bulunan anıt çanı inceleyen insanlar, 28 Ağustos 2022.

PRAG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'da Vltava Nehri'nin kenarında bulunan anıt çanı inceleyen insanlar, 28 Ağustos 2022. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Bohemya ve Moravya Protektorası'ndan Almanya'ya gönderdiği çanların kaderini hatırlatma amacı taşıyan anıt çan, Pazar günü Prag'da açıldı. 9.801 kilogram ağırlığındaki çan, savaş zamanında el konulan çanların sayısını simgeliyor. (Fotoğraf: Dana Kesnerova/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya'da Anıt Çan Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekya'da Anıt Çan Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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