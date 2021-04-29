Prag-Bratislava otobanında patlayıcı madde bulundu - Son Dakika

Çekya'nın başkenti Prag ile Slovakya'nın başkenti Bratislava'yı birbirine bağlayan otobanda patlayıcı madde bulundu.

Çekya'nın başkenti Prag ile Slovakya'nın başkenti Bratislava'yı birbirine bağlayan otobanda yapılan bakım onarım çalışmaları sırasında patlayıcı madde bulundu. Otobanın Velky Beranov ile Merin kasabaları arasındaki bölgede bulunan patlayıcının ilk etapta 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığı sanılırken, daha sonra söz konusu patlayıcıların 1960 ve 1970'li yıllarda otoban inşaatında kullanılan patlayıcılar olabileceği belirtildi.

Çek polis sözcüsü Dana Cirtkova yaptığı açıklamada, "Onarım operasyonları sırasında, önemli miktarda patlayıcı bulundu. Bunlar, otoyolun ilk inşaatı sırasında kullanılmış olabilir. Bomba imha uzmanları, patlayıcıların nasıl çıkarılacağını belirlemek için şimdi polisle birlikte çalışıyor" dedi.

(Ebru Orhan/İHA)