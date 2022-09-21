Yazar Franz Kafka'nın kinetik heykeli farklı yapısıyla turistlerin ilgisini çekiyor

Prag'da Franz Kafka'nın kinetik heykeli ve ziyaretçiler Kafka'nın kinetik heykeli farklı yapısıyla turistler tarafından ilgi görüyor

Tarihi köprüleri, katedralleri, altın uçlu kuleleri ve kaleleriyle Avrupa'da en çok ziyaret edilen şehirler arasında yer alan Çekya'nın başkenti Prag'ta modern sanat eserleri de ilgi görüyor. Bu eserlerden biri de Prag'da doğmuş dünyaca ünlü yazar Franz Kafka'nın kinetik heykeli. 2014'te Çek sanatçı David Cerny tarafından tasarlanan 45 ton ağırlığındaki heykel, birbirinden bağımsız hareket eden paslanmaz çelik 42 katmandan oluşuyor. Kafka'nın bir dönem memur olarak çalıştığı sigorta şirketinin yakınında sergilenen 10 metre yüksekliğindeki heykel, Prag'a gelen turistler için farklı bir çekim noktası oluşturuyor. Aynalarla kaplı kinetik heykelin, hayatı boyunca kendinden şüphe ve depresyonla boğuştuğu söylenen yazar Kafka'nın kargaşasını yansıtmayı amaçladığı belirtiliyor.