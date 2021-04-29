Prag'da Türk markalı otobüsler yolcuların hizmetine sunuldu - Son Dakika

Çekya'da Prag Belediyesi, BMC firması tarafından üretilen otobüsleri bugün toplu taşıma filosuna kattı.

Prag'da düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Ticaret Müşaviri Berat Demirci Cörüt katıldı.

Çekya'da faaliyet gösteren BusPlan firması CEO'su Fatih Kaplan ve Çek ortağının girişimleriyle Prag Belediyesine 5 otobüs satıldı.

Büyükelçi Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk markalı otobüslerin Prag'da toplu taşıma alanında kullanılacak olmasının çok memnun edici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Bu durumun iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ciddi katkı sağlayacağını belirten Bağış, TEMSA'dan sonra BMC'nin ürettiği otobüslerin de toplu taşımada kullanılacak olmasının karşılıklı ticari etkileşim ve yatırımların sürmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bağış, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen Çekya ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin gelişme gösterdiğini, son bir yılda iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 12 oranında arttığını, böylelikle 5 milyar dolarlık hedefe biraz daha yaklaşıldığını sözlerine ekledi.

???????