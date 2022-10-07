Prag'daki AB zirvesi öncesi "Ukrayna'ya destek" gösterisi - Son Dakika
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Prag'daki AB zirvesi öncesi "Ukrayna'ya destek" gösterisi

07.10.2022 16:11

- Prag'daki AB zirvesi öncesi "Ukrayna'ya destek" gösterisi Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Ukraynalı aktivistler, liderlerin girişi sırasında Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

- Prag'daki AB zirvesi öncesi " Ukrayna'ya destek" gösterisi

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Ukraynalı aktivistler, liderlerin girişi sırasında Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, Ukrayna'nın AB üyeliğinin kabul edilmesini isteyerek "vetoya hayır" ve "AB için" sloganları attı.

Çekya'nın başkenti Prag, dün 44 ülkenin liderini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinin ardından gayriresmi Avrupa Birliği Liderler Zirvesine ev sahipliği yapıyor. Bir grup Ukraynalı aktivist, zirvenin gerçekleştirildiği Prag Kalesi'nin girişi sırasında toplanarak liderlerin geçişi sırasında açtıkları pankartlarla Rusya'yı protesto etti. AB ve Ukrayna bayrakları da taşıyan göstericiler Ukrayna'nın AB üyeliğinin kabul edilmesini isteyerek, "Vetoya hayır" ve "AB için" sloganları attı. Ayrıca "Ruslar Putin'e karşı" ve "Ukrayna için Batı tankları" yazılı pankartlar da açıldı.

"Ukrayna bizim tam desteğimize sahip"

Zirveye için alana gelen Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, aracından indikten sonra göstericilerin yanına gitti. Alkışlar ve tezahüratlarla karşılanan Nauseda, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Onlarla konuştum. Ukrayna bizim tam desteğimize sahip. Bu gençler de bizim tam desteğimize sahip" dedi.

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Ukrayna, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Prag'daki AB zirvesi öncesi 'Ukrayna'ya destek' gösterisi - Son Dakika

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