Prag'daki Rusya Büyükelçiliği önünde Rusya karşıtı protesto - Son Dakika

Çekya Başbakanı Andrej Babiş'in dün, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmasının ardından bugün başkent Prag'daki Rusya Büyükelçiliği önünde Rusya karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler Rusya'nın, Çekya'nın içişlerine müdahale ettiği iddiasıyla tepki gösterdi. Güvenlik güçleri büyükelçilik binası çevresinde önlem aldı.