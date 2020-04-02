Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel seçilen 'Yaren' filmi bu cuma internet üzerinden prömiyer... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel seçilen 'Yaren' filmi bu cuma internet üzerinden prömiyer... - Son Dakika

Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel seçilen 'Yaren' filmi bu cuma internet üzerinden prömiyer...

15 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyünde, her yıl göçten dönen leyleğiyle birlikte balığa çıkan ve kurduğu dostlukla gönülleri fetheden Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi, geçen yıl yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınmıştı.

Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel seçilen 'Yaren' filmi bu cuma internet üzerinden prömiyer..., System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyünde, her yıl göçten dönen leyleğiyle birlikte balığa çıkan ve kurduğu dostlukla gönülleri fetheden Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi, geçen yıl yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınmıştı. Prag Film Ödüllerinde en iyi belgesel seçilen film bu Cuma internet üzerinden prömiyer yapacak.


Türkiyeyi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyü, insanların leyleklerle kurdukları özel dostlukla adından sıkça söz ettiriyordu. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in ortaya çıkardığı ve bir balıkçı ile leyleğin dostluğunu konu alan hikaye büyük ses getirmişti.


Eskikaraağaç'ta balıkçılıkla geçimini sağlayan Adem Yılmaz, bundan 9 yıl önce balığa çıktığında kayığına konan leyleğe balık atmış ve iki arasında özel bir bağ oluşmuştu. Öyle ki her yıl eylül ile birlikte göç eden leylek ertesi yıl baharda köye geri gelince Adem Amcayı unutmuyor ve kayığına yeniden konarak birlikte balığa çıkıyordu.


Geçen yıl Yönetmen Burak Doğansoysal hikayeyi filme alarak başarılı bir projeye imza atmıştı. Filmin ilk gösterimi de köy meydanına kurulan açık hava sinemasıyla yapılmış ve düzenlenen galaya yüzlerce doğasever katılmış ve filmi hikayenin geçtiği köyün meydanında izlemişti. Karacabey Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan filmin ardından Prag Film Ödüllerinde En İyi Belgesel Film seçilen Yaren filmi uluslararası arenada da ilk ödülünü almıştı. Çekya'da düzenlenen ödül törenine Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yönetmen Burak Doğansoysal, balıkçı Adem Yılmaz ve Fotoğrafçı Alper Tüydeş katılmıştı.


Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Zaten hayat tarzlarıyla insanların gönlünü fetheden Eskikaraağaç Mahallemizde yaşanan bu güzel hikaye, Leylek köyünün bilinirliğini daha da arttırmıştı. Filmin çekilmesiyle birlikte elde ettiği başarılarla ülkemizi uluslararası alanda da çok güzel bir doğa insan ilişkisiyle temsil etmiş oldu. Bu başarılı projede emeği geçen herkesi yürekten bir kez daha kutluyorum" dedi.


Yönetmen Burak Doğansoysal ise, "Uluabat Gölü kenarındaki Eskikaraağaç köyünde yaşayan Adem Amcanın kayığına konan bir leyleğe balık vermesiyle başladı her şey. Leylek her sabah gelmeye, Adem Amca da her sabah onu beslemeye devam etti. Bu dostluk kimsenin haberi olmadan tam 4 sene sürdü. Daha sonra Karacabeyli doğa fotoğrafçısı dostum Alper Tüydeş tesadüfen bu ilişkiyi öğrendi ve köyün muhtarı Rıdvan Çetin'in 'Yaren' adını taktığı bu leylekle Adem Amcanın dostluklarını belgeleyip tüm dünyaya duyurdu. Gazetelere, televizyonlara haber olan bu hikaye ders kitaplarına girdi, tiyatro oyunlarına konu oldu ve 7'den 70'e herkesin kalbini ısıttı. En son da benim yönetmenliğini yaptığım bu 'Yaren' belgeseline konu oldu. 22 Eylül 2019'da köy meydanında galasını yaptığımızdan beri ne zaman ve nerede yayınlanacağını soran binlerce mesaj aldık. Katıldığı ilk uluslararası festival olan 'Prag Film Ödülleri' organizasyonundan belgesel dalında birincilikle dönen 'Yaren' hala yurt dışı macerasına devam ediyor. Ancak artık bu belgesel sürecini takip edenleri daha fazla bekletmek istemedim. Ayrıca salgın yüzünden milyonlarca insan evlerine kapanmış durumda. Bu aşamada evinde vakit geçiren insanlara da farklı bir aktivite sunmak adına bunu şimdi yayınlama kararı aldık" diye konuştu.


Yaren filmi 3 Nisan Cuma günü akşamı saat 20.00'da Youtube üzerinden Burak Doğansoysal'ın kişisel kanalında prömiyer olarak yayın yapacak. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:19 Kaynak: İHA

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