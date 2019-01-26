Son Dakika Haberleri: Prag Gezisine Katılan Öğretmenlerden Vali Sonel'e Teşekkür

Prag Gezisine Katılan Öğretmenlerden Vali Sonel'e Teşekkür

1 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte görev yapan 24 öğretmen için Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gezi programı düzenledi.

Prag Gezisine Katılan Öğretmenlerden Vali Sonel'e Teşekkür, System.String[]
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte görev yapan 24 öğretmen için Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gezi programı düzenledi. Geziye katılan öğretmenler, Vali Sonel'e teşekkür etti.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları programında, tatile gönderilecek öğretmenler için kura çekimi yaptı. Kurada belirlenen 24 öğretmen, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen 4 günlük gezi programına katıldı. 

Öğretmenler, yarıyıl tatilinde Orta Avrupa'nın kültür başkentlerinden olan Prag'da 4 gün boyunca doyasıya gezdi. Rehberler eşliğinde, Prag'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı bulan öğretmenler, Vali Sonel'e teşekkürlerini illeti. 

Geziye katılan öğretmenlerden Ayla Aynur Demir, Prag'da unutulmaz günler geçirdiklerini belirterek, Prag'da olmak gerçekten çok güzel. Kendimizi çok iyi ve mutlu hissettik. Özellikle Sayın Valimiz Tuncay Sonel'e bu konuda minnettarız. Çok teşekkür ederiz kendisine. Onun sayesinde Prag gibi cennet bir şehirde gezme şansına sahip olduk. Bu tecrübemizi arkadaşlarımızla da paylaşacağız. Tur ekibi ve rehberlerden de oldukça memnun kaldık. Her şey beklentilerimizin çok üstündeydi dedi.

Öğretmenlerden Kenan Çonak ise doyası eğlendiklerini dile getirerek, Her şey çok güzeldi. Arkadaşlarımızla gezip eğlendik. Ben 5 yıllık memurum, ama hiç tatile gitmemiştim. Bize bu imkanı sağladığı için valimize çok teşekkür ederiz diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

Tunceli, Güncel
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