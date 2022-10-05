Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı - Prag Kalesi'nde basın merkezi oluşturuldu

Zirveyi takip eden gazeteciler PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı öncesi Prag Kalesi'nde basın merkezi oluşturuldu. Gazeteciler, zirve öncesinde kendilerine ayrılan alanda çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

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