Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı - Prag Kalesi'nde basın merkezi oluşturuldu - Son Dakika
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Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı - Prag Kalesi'nde basın merkezi oluşturuldu

05.10.2022 19:41

Prag kentinden görünüm Vitava Nehri'nden görünüm Prag Kalesi Toplantının düzenlendiği binada gazeteciler için oluşturulan alan Zirveyi takip eden gazeteciler PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği...

Prag kentinden görünüm

Vitava Nehri'nden görünüm

Prag Kalesi

Toplantının düzenlendiği binada gazeteciler için oluşturulan alan

Zirveyi takip eden gazeteciler PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı öncesi Prag Kalesi'nde basın merkezi oluşturuldu. Gazeteciler, zirve öncesinde kendilerine ayrılan alanda çalışmalarını gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı - Prag Kalesi'nde basın merkezi oluşturuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı - Prag Kalesi'nde basın merkezi oluşturuldu - Son Dakika
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