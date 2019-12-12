Pragma'ya 'uluslararası ödül' - Son Dakika
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Pragma'ya 'uluslararası ödül'

6 saat önce

Uluslararası medya kuruluşu Mergermarket, yılın şirket birleşme ve devralma finansal danışmanı olarak Pragma'yı seçti.

Pragma'ya 'uluslararası ödül', System.String[]

Uluslararası medya kuruluşu Mergermarket, yılın şirket birleşme ve devralma finansal danışmanı olarak Pragma'yı seçti.


Uluslararası medya kuruluşu Mergermarket, Türkiye'deki finans danışmanları değerlendirdiği ödüllerinde Pragma'yı '2019 Yılı Şirket Birleşme ve Devralma Finansal Danışmanı' seçti. Finans, yatırım ve basın dünyasından pek çok isimden oluşan jüri tarafından, son on iki ay içinde tamamlanan işlemler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede Pragma, aday olan pek çok yerli ve yabancı danışmanlık şirketleri arasında iş büyüklüğü, miktarı ve müşterilerine sağladığı katma değer kriterleriyle ödüle layık görüldü.


Londra'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Pragma CEO'su Değer Şahbaz, "Son 10 yılda toplam büyüklüğü 6,5 milyar doların üzerinde 90 şirket birleşme ve devralma işlemine danışmanlık ettik. Halihazırda da devam eden hem Türkiye'de hem de Avrupa'da 50'nin üzerinde projemiz var. Bunlardan 10 tanesi ileri aşamada ve bu projeleri önümüzdeki aylarda tamamlamayı hedefliyoruz. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisini canlı tutmayı ve ciddi miktarda doğrudan yabancı yatırımı getirmeyi başarmanın gururu içerisindeyiz." dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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