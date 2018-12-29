Pratik Kruvasan Tarifi | 10 Dakikada Kruvasan Nasıl Yapılır | Yemek Tarifleri
1 saat önce
Pratik kruvasan tarifi, 10 dakikada kruvasan nasıl yapılır? Sabah kahvaltılarında ve çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz birbirinden lezzetli kruvasan tarifleri için mutfaktayım. 10 dakika gibi çok kısa bir sürede kruvasan nasıl yapılır merak ediyorsanız videoya bekliyorum.
Pratik kruvasan tarifi, 10 dakikada kruvasan nasıl yapılır? Sabah
kahvaltılarında ve çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz birbirinden lezzetli kruvasan tarifleri için mutfaktayım. 10 dakika gibi çok kısa bir sürede kruvasan nasıl yapılır merak ediyorsanız videoya bekliyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:14 Kaynak: Youtube
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