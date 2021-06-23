"Cheesecake nasıl yapılır? Limonlu cheesecake nasıl yapılır? Cheesecake yapmanın püf noktaları nelerdir? Cheesecake'in malzemeleri nelerdir? Cheesecake nereye özgü? Cheesecake nerede yenir?" soruları Nermin'in Enfes Mutfağı programında yanıt buldu.
MALZEMELER:
2 paket yulaflı bisküvi
100 gram tereyağı
KREMASI İÇİN:
4 su bardağı süt
7 yemek kaşığı irmik
1 su bardağı şeker
2 paket vanilya
1 yemek kaşığı nişasta
1 adet limon suyu
1 adet limon kabuğu
SOSU İÇİN:
4 adet limon suyu
4 adet limon kabuğu
Biraz su
1 yemek kaşığı nişasta
2 çay kaşığı zerdeçal
Son Dakika › Yaşam › Pratik Yapımı ile Pişmeyen Cheesecake Tarifi - Son Dakika