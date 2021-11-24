Pratisyen hekimlere yönelik "Doktor temel modül eğitimi" düzenlendi - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve yeni atanan 52 pratisyen hekim için "Doktor temel modül eğitimi" düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen teorik ve pratik uygulamaların yer aldığı eğitim alanında uzman hekimler ve deneyimli sağlık personeli tarafından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Konferans Salonunda verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, hedefin tıp eğitimi sırasında kazanılan bilgi ve becerileri uygulamalı eğitim teknikleri ile ileri seviyeye taşınması olduğunu belirtti.

Yıldırım hekimlere başarı diledi.