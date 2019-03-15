Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı Alanya'da Yapılacak
1 saat önce
Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı, 5-6 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak.
Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı, 5-6 Ekim tarihlerinde Antalya
'nın Alanya
ilçesinde yapılacak.
Alanya'da 5-6 Ekim tarihleri Alanya'da Paratriahtlon Dünya Kupası gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde Alanya Belediyesi
ve Türkiye
Triathlon Federasyonu '2019 Alanya Paratriathlon Dünya Kupası' protokolü imzalandı. Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Peker
ve Süleyman Sönmez
, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur imza töreni ve yarışın tanıtımı için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
'i makamında ziyaret etti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:04 Kaynak: İHA
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