Pre-Cop26 toplantısı İtalya'nın ev sahipliğinde başladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'na (COP26) hazırlık maksadıyla İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Pre-COP26 zirvesi başladı.

COP26 Dönem Başkanı Birleşik Krallık'ın kasım ayında Glasgow'da düzenleyeceği COP26 zirvesine hazırlık kapsamında, dönem başkanı ortağı İtalya'nın Milano'da ev sahipliği yaptığı Pre-COP26'nın açılışı, "İklim için gençlik" oturumuyla yapıldı.

Milano Kongre Merkezi'nde düzenlenen Pre-COP26 toplantısına, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry katıldı.

Pre-COP26'dan önce salı ve çarşamba günleri bir araya gelen 197 ülkeden 400 genç, açılış oturumunda, 2030 yılına kadar fosil enerji kaynaklarıyla çalışan endüstrilerin kapatılmasını talep eden önerilerini Pre-COP26'ya sundu.

Ev sahibi Başbakan Draghi, açılış konuşmasında, küresel ısınmada 1,5 derecenin altında kalmaya olan bağlılıklarını dile getirerek "Çok daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ekim sonunda Roma'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nin hedefi de küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmaya yönelik bir taahhütte bulunmak olacak. Aynı zamanda bu amaca ulaşmaya yönelik uzun vadeli stratejiler geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu arada, Draghi'nin konuşmasına başladıktan kısa süre sonra 7 genç, konuşmayı protesto etmeye çalışınca güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı.

COP26 Dönem Başkanı Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, toplantıya video mesaj göndererek "Dünyadaki bütün gençler, büyüklerin pervasız davranışlarının bedelini şimdiden ödüyor." dedi.

Johnson, bu gidişatı durdurmak için hala yeterli zaman olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de PreCOP26'ya gönderdiği video mesajında, "İklim krizi tüm insanlık için bir trajedi. Gezegendeki en kırılgan ve savunmasız insanların geçim kaynaklarını yok ediyor. Etkileri belirgin ancak bunu önleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen zengin devletlerinin bu konuya ilişkin 100 milyar dolar tahsis etmeye söz verdiğini anımsatan Guterres, bu sözün tutulması ve aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'nın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlerin bu konudaki protestolarında haklı olduğunu dile getiren Guterres, gençlerin COP26'da iklim hedeflerine ulaşma konusunda liderlere örnek olduğunu belirtti.

Protestolar

Pre-COP26 toplantısı, kendilerine "İklim Adaleti Platformu" ismini veren bir grup genç tarafından protesto edildi.

Kongre merkezine çıkan yolları kapatmaya çalışan grup, "Milano, gezegeni mahvedenleri engelliyor" yazılı pankart açtı.

Gençlerin protestosuna güvenlik güçleri müdahale ederken, zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve arbede çıktığı belirtildi.