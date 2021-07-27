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Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı - Son Dakika

Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı

27.07.2021 17:06
Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı, System.String[]

Antalya'da koronavirüs nedeniyle kendilerine özel bir yaşam sürmek için arsalarında prefabrik ev yaptırmak isteyen evli çift, 30 bin TL peşinat ödedi. Ancak çift ne parasını ne de evi alabildi. Soluğu karakolda alan evli çift, dolandırıcıdan şikayetçi oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle kıyı bölgelere yönelik artan rağbet sonrası ev fiyatları da uçtu. Yine de kıyı bölgelerinde yaşamlarını sürdürmek isteyen vatandaşlar ise alternatif çözümlere yöneldi. O alternatif çözümlerden biri olan prefabrik evlerle ilgili dolandırıcılık vakası yaşandı.

60 BİN TL KARŞILIĞINDA SÖZLEŞME YAPTILAR

İnternette gördüğü bir firmayı arayarak prefabrik ev yaptırmak isteyen Muhammet Şaban, Ü.Ç.'nin iş yerine gitti. Pandemiden dolayı Serik ilçesinde bulunan arazisine prefabrik ev yaptıracağını söyleyen Muhammet Şaban, Ü.Ç. ile 60 bin TL karşılığında sözleşme yaptı, 30 bin TL de peşin verdi. Ancak söz verildiği tarihte prefabrik evi yapılmayan Muhammet Şaban, parasını geri istedi. Şaban, Ü.Ç.'nin parayı vermemesi üzerine polise şikayetçi oldu.

Prefabrik ev hayali kabusa döndü! Evli çift soluğu poliste aldı

"TEK İSTEĞİM KAFAMI DİNLEMEKTİ"

F.İ.'nin de Ü.Ç.'nin suç ortağı olduğunu öne süren Muhammet Şaban, "Tek isteğim, pandemi dolayısıyla kafa dinlemek için prefabrik bir ev yaptırma düşüncesiydi. Onda da dolandırıcıya rastladım. İnternetten bu işi yapan Ü.Ç. ile tanıştım. Yanında ortağı F.İ. de vardı. İki ay içerisinde prefabrik ev teslim edeceğini söyledi. Ancak teslim etmedi" dedi.

"BEN VE DİĞER MAĞDURLAR PARAMIZI İSTİYORUZ"

Ü.Ç.'ye peşinat olarak paranın yarısı olan 30 bin TL verdiğini sözlerine ekleyen Muhammet Şaban, "Kalanını mal tesliminde verecektim ama karakola gidip sorduğumda, dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Bu şahsın 10 tane daha dosyası olduğunu öğrendim. Bu kişi şimdi sokakta. Bu şahıs dolandırıcıdır. Ben ve diğer mağdurlar paralarımızı geri istiyoruz. Şikayetçiyim. Yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

Prefabrik ev hayali kabusa döndü! Evli çift soluğu poliste aldı

"BÖYLE İNSANLAR ÇOK ÇOĞALDI"

Aynı kişiler tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Şadiye Şeyma Şahin de şikayetçi oldu. Şahin, huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri ev yaptırmak istediklerini, ancak dolandırıcılara parasını kaptırdığını ifade ederek, "Maalesef ben de kandırıldım. İnsanlar benim düştüğüm duruma düşmesin. Prefabrik bahanesi ile insanların parasını alıyorlar ve sonrasında telefona dahi çıkmıyorlar. İnsanları mağdur ediyorlar. O kadar çoğaldı ki böyle insanlar, ben yandım başkaları yanmasın" dedi.

Kendisinin, daha sonra dolandırıcı olduklarını öğrendiği kişilerle 95 bin TL'ye anlaşma yaptığını sözlerine ekleyen Şahin, "66 bin liram gitti. Bunların hakkında bu kadar çok şikayet olmasına rağmen, böyle rahatça dolaşmaları beni rahatsız ediyor. Hırsızı, arsızı pandemiden dolayı hepsi dışarıda. Biz yandık, başkaları yanmasın" diye konuştu.

Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı
Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı

Dolandırıcılık, Koronavirüs, Türk Lirası, Prefabrik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prefabrik ev almak istediler, dolandırıldılar! Evli çift soluğu poliste aldı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • gakkoş23 : geçmiş olsun kendiniz yapın daha ucuza mal edersiniz dolandırıcılığın cezası yoktur kendi rızanızla elinizle vermişsiniz sizden zorla alan olmamış ki daha önce hiç ceza almamış bakın yine dolandırıyor onun cezasını siz vermelisiniz o mezara sizde hapise hadi uçuz kurtulmuşsunuz iyi arsayı almamış elinizden Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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