Son Dakika Haberleri: Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi
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Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi

6 saat önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde tek katlı prefabrik ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi, System.String[]

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde tek katlı prefabrik ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yaka Mahallesi'nde Sebahattin Dikişçi'ye ait tek katlı prefabrik evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı bir sırada çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında prefabrik ev, içindeki eşyalarla birlikte kullanılmaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.


Yaka Mahallesi, Seydikemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
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