Prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli tutuklandı

17.10.2022 20:24
Prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli tutuklandı

İnternet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İnternet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde siber suçların önlenmesine yönelik çalışmada, sahte internet sitelerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 14 Ekim'de Sakarya'da 20 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyette ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan zanlılardan 17'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, yaklaşık 100 bin lira ile sözleşme ve senet gibi dokümanlar ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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