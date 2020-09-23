Prefabrik modüler yapıların pazar payı artıyor - Son Dakika

Prefabrik modüler yapıların pazar payı artıyor

Prefabrik modüler yapıların 2024 yılına kadar yüzde 4,6'lık yıllık bileşik büyümeyle yaklaşık 20 milyar dolarlık pazar payına ulaşması bekleniyor.

Prefabrik modüler yapıların pazar payı artıyor, System.String[]

Prefabrik modüler yapıların 2024 yılına kadar yüzde 4,6'lık yıllık bileşik büyümeyle yaklaşık 20 milyar dolarlık pazar payına ulaşması bekleniyor.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını, birçok sektörde bazı değişim ve beraberinde birtakım yeniliklere yol açtı.

Sektörel bazda incelendiğinde, uzun yıllardan beri "trend topic" konumunda olan ve dünyanın birçok yerinde yaygın olarak kullanılan "prefabrik modüler yapılar", pandemi süreci ile birlikte de müteahhitlik/inşaat sektörünün parlayan yıldızı haline geldi.

Geleneksel inşaat tekniklerinin yerine, hazır yapı elemanlarının sahada hızlı montajı, çevre dostu ve dönüştürülebilir yapılar olmasıyla birlikte maliyet kontrolünün yapılabilmesi, zamandan tasarruf edilebilmesi, ham maddeye ulaşımın güç olduğu zorlu coğrafyalarda geleneksel inşaat metotlarının iş gücü maliyetlerinin yüksek olması sebeplerden dolayı prefabrik (ön-üretimli) modüler yapı sistemlerini ön plana çıkardı.

Prefabrik modüler yapılar pazar payının 2019'dan 2024'e kadar olan süreçte, yüzde 4,6'lık yıllık bileşik büyümeyle 2024 yılında 19,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgını dolayısıyla geleneksel inşaat metotlarının durma noktasına gelmesi ile, prefabrik modüler bina sistemlerinin tercih edilmesi şu sebeplerden kaynaklanıyor:

"Geleneksel proje sahalarındaki işçi etkileşimine kıyasla, modüler yapı sistemlerinde, sahalarda sadece montaj ekiplerinin çalışmasından dolayı etkileşim daha azdır. Ayrıca, modüler yapı sistemlerinin diğer bir avantajı ise mesafeli ve kontrollü üretimin fabrika ortamında gerçekleştirilmesi Kovid-19 risklerini en aza indirgemiştir.

Salgın kontrol altına alındıkça devlet otoriteleri, inşaat karar ve onaylarını veren ilgili bakanlıklar, özel ve kamu firmaları vb. kurumlar, sosyal mesafe önlemlerini kademeli olarak kaldırmaya başlasa da büyük insan kalabalıklarına uzun bir süre daha izin verilmeyecek.

Bina modüllerinin üretimi için önceden imalat projeleri hazırlanabilir. Koronavirüs salgını sonrası inşaat faaliyetleri normale döndüğünde, önceden imalat projeleri hazırlanan modüllerin daha kısa bir sürede imalatı ve montajı kaybedilen sürelerin telafisini mümkün kılıyor."

40 yılı aşkın tecrübesi ile Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Ticaret Sanayi AŞ, kendi bünyesinde bulunan tecrübeli tasarım, mühendislik, Ar-Ge ve proje yönetim ekipleri ile her türlü ihtiyacı karşılamaya yönelik, çok yönlü kullanım alanlarına uygun tasarlanabilen prefabrik hafif çelik modüler ve ön-üretimli çelik konstrüksiyon bina sistemlerini 6 kıtada 60 tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

"Gelişmiş ülkelerde modüler yapı sistemlerine birçok sektörde rastlanıyor"

Prefabrik modüler yapılar denildiği zaman akla ilk gelen genelde tek veya çift katlı portatif (taşınabilen) kabinler, şantiyelerde işçi yaşam alanları olarak kullanılan tek tip konteynerler, deprem, kitlesel yer değiştirme hareketleri gibi doğal afetler ve acil durumlar sonrası kurulan ve o anki ihtiyaçları karşılamaya yönelik en basit donanımlara sahip binalar veya panel sistemli özel mülk olarak tasarlanan villalardır.

Hızlı kentleşmenin yaşandığı gelişmekte olan ve İngiltere, Avustralya, Kanada, ABD gibi gelişmiş ülkelerde modüler yapı sistemlerine birçok sektörde rastlanıyor.

Prefabrik modüler yapılar, gelişen teknolojilerle birlikte çok katlı olarak, hastane, AVM, sosyal ve lüks konutlar, idari yapılar, oteller, yurtlar, okul, klinik gibi binaların inşasında kullanılıyor.

Koronavirüs, Prefabrik, İnşaat, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Prefabrik modüler yapıların pazar payı artıyor - Son Dakika Ekonomi

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