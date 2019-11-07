Prefabrik Yapı, 30. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 30. kuruluş yıl dönümü, yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere Hekim Holding şirketlerinin yönetici ve çalışanlarının bir araya geldiği gecede kutlandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz 1989'da hazır yapı sektörünün ilklerine imza atma ilkesiyle İstanbul'da yolculuğuna başlayan, Hekim Holding'in doğuşuna vesile olan ve Türk hazır yapı sektöründe sayısız başarıya imza atan Prefabrik Yapı AŞ'nin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Crowne Plaza Asia'da bir gala gecesi düzenlendi.

Gecede 10, 15, 20 ve 25 yıldır özverili çalışmaları ile Hekim Holding ve şirketlerine değer katan, imza atılan nice başarılarda emeği bulunan Hekim Holding çalışanları, plaket ve ödüllerini yönetim kurulunun elinden aldı.

Hekim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öner Hekim'e, iş hayatındaki 55. yılına özel hediye takdim edildi.

"Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prefabrik Yapı Genel Müdürü Mustafa Tolunay, "6 kıtada yaklaşık 150 ülkede bayrağımızı dalgalandıran ve ham maddelerinin neredeyse tamamını kendi bünyesinde üreten bir ailede çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Tolunay, Hekim Holding'in, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin açıkladığı ilk bin ihracatçı firma arasına 4 farklı firmasıyla girdiğini, üst üste iki yıldır İSO ikinci 500 listesinde bulunduğunu kaydetti.

Dünyada dengelerin sürekli değiştiğini, rekabetin her geçen gün arttığını belirten Tolunay, "Çok hızlı hareket eden ve karar veren bir yönetim kurulu ile çalışmak hepimizi daha zinde tutuyor. Sorumluluklarımızın bilincinde olarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hekim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öner Hekim ise 7 Temmuz 1989'un, Prefabrik Yapı AŞ'nin kuruluşunun yanı sıra Hekim Holding'in ilk yapı taşı olması açısından çok önemli bir tarih olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"8 şirket, 8 işletmeyle ülkemize ve insanımıza çok güzel hizmetler verdik. İstihdam sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Gerçekleştireceğimiz yatırımlar neticesinde üretim yelpazesi ve ürün gamı anlamında dünyada tek olacağımıza inanıyorum. Biz yeniliklere açık, gerçekten hızlı kararlar alabilen ve onları anında olgunlaştıran bir grubuz. İş hayatımızda en önemli gücü saygıdeğer mesai arkadaşlarımızdan, paydaşlarımızdan ve tedarikçilerimizden alıyoruz. Başarılarımızda, sizlerin ve geçmişte bizimle mesaisini paylaşan arkadaşlarımızın çok büyük katkıları var."