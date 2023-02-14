Depremin Vurduğu 10 İlde Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Kdv Oranı Yüzde 1'e Düşürüldü - Son Dakika
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Depremin Vurduğu 10 İlde Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Kdv Oranı Yüzde 1'e Düşürüldü

14.02.2023 16:41
Depremin Vurduğu 10 İlde Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Kdv Oranı Yüzde 1'e Düşürüldü

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin Depremin vurduğu ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde kullanılmak üzere bölgeye gönderilen prefabrik yapı ve konteynerlerin, Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yıl sonuna kadar yüzde 1’e çekildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin Depremin vurduğu ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde kullanılmak üzere bölgeye gönderilen prefabrik yapı ve konteynerlerin, Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yıl sonuna kadar yüzde 1'e çekildi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı. Buna göre, depremden etkilenen 10 ilde prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedelerle ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

Yarın yürürlüğe gireceği belirtilen Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Karar'a eklenen geçici geçici madde şöyle:

"Prefabrik yapı ile konteynerlerin, Cumhurbaşkanı kararıyla olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31 Aralık 2023'e kadar afetzedeler ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), bu kararın 1'inci maddesinde belirtilen vergi oranı uygulanır."

KONTEYNERLERİN TESLİMİ HALİNDE KDV ORANI YÜZDE 1 OLARAK UYGULANACAK KURULUŞLAR

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlar şöyle:

"Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar."

Kaynak: ANKA
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin Vurduğu 10 İlde Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Kdv Oranı Yüzde 1'e Düşürüldü - Son Dakika
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