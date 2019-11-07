Son Dakika Haberleri: Prekazi resmen çıldırdı: 'Mahalle takımı mısın?'
Son Dakika Spor Prekazi resmen çıldırdı: 'Mahalle takımı mısın?'

Prekazi resmen çıldırdı: 'Mahalle takımı mısın?'

6 saat önce

Galatasaray eski futbolcusu Cevad Prekazi, yayıncı kuruluşta Real Madrid maçını değerlendirdi.

Prekazi resmen çıldırdı: 'Mahalle takımı mısın?', System.String[]

Galatasaray eski futbolcusu Cevad Prekazi, yayıncı kuruluşta Real Madrid maçını değerlendirdi. İlk 14 dakikada 3 gol giyen Galatasaray'ı ve Fatih Terim'i eleştiren Prekazi, "Mahalle takımı mısın?" çıkışı yaptı.


Prekazi'nin sözleri şöyle:


"Galatasaray'ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın. Kendi evinde iyi oynadı ama Galatasaray'da lider oyuncu yok. Süper bir futbolcusu yok. 14 dakika içinde öyle goller yiyorsun ki, mahalle takımı mısın?"


Bu oyuncular bu maçtan sonra üzülmeyecek, bundan eminim. Galatasaray formasını taşımak kolay mı? Çok zor, bu kadar kolay olmamalı, böyle olmaz. Burada ameliyat yapacaksın, başka çaresi yok. Ben eski bir Galatasaray futbolcusu olarak utanıyorum bu gece. Ben Galatasaray'ın Avrupa'da böyle bir tokat yediğini hatırlamıyorum.

Real Madrid, Galatasaray, Prekazi, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:50 
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