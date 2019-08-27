Prematüre bebeğe beyin ameliyatı

Kayseri'de 6.5 aylık olarak dünyaya gelen bebek Sivas'ta endoskopik yöntemle hidrosefali ameliyatı oldu

SİVAS - Kayseri'de 6.5 aylık olarak dünyaya gelen bebek Sivas'ta endoskopik yöntemle hidrosefali ameliyatı oldu.

Kayseri'de Gamze ve Göktürk Yağlıpınar çiftinin 6.5 aylıkken dünyaya gelen ilk çocukları Yunus Emre Yağlıpınar, doğumundan sadece 5.5 ay sonra ciddi bir operasyon geçirdi. 1 kilo 300 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ilk ayında beyninde kist tespit edildi. Kistin büyümesi ise hidrosefali hastalığına neden oldu. Beyinde sıvı artışı olduğu için kafatası büyüyen bebeğe çok küçük olduğundan dolayı cerrahi müdahale yapılamadı. Türkiye'nin birçok yerinde çare arayan aile aradığı şifayı Sivas'ta buldu. Endoskopik yöntem kullanıldı

Sivas Medicana Hastanesinde tedavi atına alınan Yunus Emre bebek, geçtiğimiz gün Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Gürelik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Endoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyonda minik bebeğin beynindeki kist diğer sıvı yolları ile ağızlaştırılarak tedavi edildi. Türkiye'de sayılı merkezde gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Gürelik, "Bebeğimiz şu anda beş buçuk aylık. Komşu şehir Kayseri'den geldi. 28 haftalıkken erken doğumla yaklaşık 1 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tabii ki yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor. Takipler sırasında da beyninde bir doğumsal kist olduğu tespit ediliyor. Bebek tabi gelişim süresi içinde de kistinde büyüme meydana geliyor. Daha sonra ikincil bir soruna Hidrosefali adını verdiğimiz başka bir sonra daha yol açarak ikisi birlikte kafa içinde yüksek basınç artışına kafanın hızla büyümesine ve çeşitli sorunlara yol açıyor. Tabi bu dönemde tedavi olarak karşılarına şant adını verdiğimiz tedavi seçeneği ameliyatlı bir tedavi seçeneği çıkıyor. Hastamızın annesi babası da başka tedavi arayışlarına giriyor ve bir şekilde bize hastanemize ulaştılar" dedi.

"Ameliyat olmasaydı hayatını tehdit eden bir hastalık olacaktı"

Gürelik, ameliyat olmasaydı hastanın kafatasında büyüme ve hayatını yitirmesine neden olabileceğini ifade ederek, "Bu açıdan değerlendirdik, hastanın hastalığı ile ilgili endoskopik yönteme uygun olduğuna dair sonuca vardık. Hastamızı hastaneye kabul ettik ve tedavisini yaptık. Ameliyatla şantsız bu sorunu ortadan kaldırdık. Şant tedavisi kistlerde ve Hidrosefalide evet çok etkili bir tedavi, ama bazı dezavantajları var. Ömür boyu şanta mahkum oluyor. Hastalar şant bağımlı hale geliyorlar. Ama bu tedavi seçeneği eğer uygun hastalar seçildiyse bu tedavide oldukça etkili sonuçlar elde ediyoruz. Çok etkili bir şekilde kistin küçüldüğünü kafasından normal boyutlara dönmeye başladığını gördük. Birkaç gün içerisinde diğer sağlık sorunlarını halledip bugün taburcu ediyor haldeyiz. Tabii ameliyat olmazsa kafatası hızla büyüyecek ve çok yaşamla bağdaşmayacak şekilde hayatını yitirmesine neden olacaktı. Hayatta kalsa da çok büyük bir kafayla belki gözleri görmeyen, yatağa mahkum hale gelecekti ama muhtemelen daha ötesi yaşamını tehdit eden bir hastalığa dönüşecekti" şeklinde konuştu

"Bugün ilk gülüşünü gördük, çok mutlu olduk"

Yunus Emre bebeğin babası Göktürk Yağlıpınar, bebeklerinin ameliyat olduktan sonra ilk gülüşünü gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bebeğimiz çok erken doğdu. Enfeksiyona bağlıyken erken doğum oldu. 6 buçuk aylık doğdu. Doğduktan sonra beyninde büyük bir kist olduğu ortaya çıktı. Bu kist daha sonra hızla büyüdü, hidrosefali başladı. Biz bayağı bir arayışa girdik. Bu konuda endoskopik yöntem seçeneğine ulaştık. Bunu da biz araştırdık. Araştırmam sonucunda internetten hocamızı gördük. Bunun bizim için daha uygun bir seçenek olduğunun kararına vardık. Bugün ilk gülüşünü gördük. Çok mutlu olduk. Anlatılacak bir şey değil. Dünya bir tarafa onun gülmesi bir tarafa. İlk defa böyle güzel gülümsedi. Hastanemiz çok ilgili bir hastane. Doktorumuz çok ilgili Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.