"Prematüre bebekleri fanusta tutmayın"

Prof. Dr. Ayhan Taştekin, prematüre bebeklerin evde bakımına ilişkin ebeveynleri uyardı. Prof. Dr. Taştekin, "Prematüre bebeklerde vücut sıcaklığına uygun giysiler giydirilmesi, göz muayenesi, işitme testi ve kalça çıkığı taramasının yapılması oldukça önemli" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Yenidoğan Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan Taştekin, tüm dünyada ve ülkemizde yüzde 10 civarında görülen prematüre bebeklerin fanus içinde tutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, ailelere tavsiyelerde bulundu. Taştekin, yaptığı açıklamada, prematüre bebeklerin taburcu edildikten sonra evdeki bakımlarının özenle yapılması gerektiğine işaret etti.

Prematüre bebeklerin yeniden hastalanma ve hastaneye yatış ihtimalinin, zamanında doğan bebeklere göre daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Taştekin, "Prematüre bebek anneleri taburcu edildikleri sırada kendi yenidoğan uzmanı tarafından verilen önerileri uygulamalı. Vücut sıcaklığına uygun giysiler giydirilmeli, beslenmenin özellikle anne sütü ile sürdürülmesi, günde en az 4-5 kez idrar ve dışkı yaptığının gözlenmesi oldukça önemli" dedi.

"KONTROLLER OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Taştekin, önerilen aralıklarda prematüre bebeklerin büyüme ve gelişme kontrolü için doktoruna götürülmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Göz muayenesi, işitme testi ve kalça çıkığı taramasının yapılması, çocukluk çağı aşıları ile birlikte prematürelere özgü aşı uygulamalarının yaptırılması gibi gereklilikler yerine getirilirse tamamen sağlıklı bir şekilde büyüyebilirler. Ek sorunlarla ve bazen destek cihazları ile eve taburcu edilen bebekler daha yakın izlem, kontrol gereksinimi duyabilir" ifadelerini kullandı.

"SIRT ÜSTÜ YATIRIN"

İster prematüre olsun ister zamanında doğan bebek olsun tüm yeni doğanlarda sırt üstü yatışın en güvenli pozisyon olarak kabul edildiğine işaret eden Prof. Dr. Ayhan Taştekin, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu: "Prematüre bebek zamanında doğan bebeğe göre daha kırılgan, bakımı daha çok özen isteyen bebeklerdir. Ancak evde bir fanus içinde tutulması gereken bebekler değildir. Yeni doğan uzmanı tarafından verilen öneriler uygulanır, kontrolleri titizlik ile yaptırılır ise tamamen sağlıklı büyüyebilirler. Grip gibi bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonu olması dışında kardeşlerin ve aile bireylerinin bebek ile temas etmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır".

(İHA)