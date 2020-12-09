Prematüre buzağı "Mülayim'i" evlerinde besliyorlar - Son Dakika

Prematüre buzağı "Mülayim'i" evlerinde besliyorlar

09.12.2020 11:01

Ordulu Osman ve Kılabdan Gönül çifti, "Mülayim" adını verdikleri buzağıyı evlerinde besliyorlar.

Ordulu Osman ve Kılabdan Gönül çifti, "Mülayim" adını verdikleri buzağıyı evlerinde besliyorlar.

Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi'nde çiftçilik yapan Osman ve Kılabdan Gönül çiftinin ineği, bir süre önce fındık bahçesinde erken doğum yaptı.

Karı koca, erken doğan buzağıyı yaşatabilmek için veteriner hekimin tavsiyesi üzerine evlerine getirdi. Buzağıyı biberonla besleyen çift, ilaçlarını da düzenli veriyor.

İki çocuk annesi Kılabdan Gönül, ayrıca buzağının evi kirletmemesi için hasta bezi bağlıyor.

Aile, "Mülayim" adını verdikleri buzağıya uyuyabileceği alan da oluşturdu. Büyük plastik leğenin içine örtü seren çift, zaman zaman buzağıyı sallayarak uyutuyorlar.

"Günümün büyük kısmı Mülayim ile ilgilenerek geçiyor"

Kılabdan Gönül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzağının yaklaşık 1,5 ay erken doğduğunu söyledi.

Evde yaşatmaya çalıştıkları buzağıya "Mülayim" adını verdiklerini ifade eden Gönül, buzağıya bebek gibi bakarak sağlıklı şekilde büyümesini sağladıklarını belirtti.

İki oğlu olduğunu dile getiren Gönül, Mülayim'i de çocuk yerine koyarak adeta üçüncü oğullarıymış gibi sevdiklerini anlattı.

Gününün büyük kısmını buzağı ile ilgilenerek geçirdiğini aktaran Gönül, bir süre daha Mülayim'in kendileriyle yaşamaya devam edeceğini, ardından ahıra annesinin yanına bırakacaklarını vurguladı.

Gönül, buzağıyı evde gören komşularının önce çok şaşırdıklarını dile getirerek, sonra çok sevdiklerini hatta bazılarının nazarlık hediye ettiğini sözlerine ekledi.

Osman Gönül de buzağıya çok iyi baktıklarını söyledi.

Buzağının sağlıklı büyümesi için ellerinden geleni yaptıklarına işaret eden Gönül, "Ona her türlü ilgi ve şefkati göstererek annesini aratmamaya çalışıyoruz." dedi.

Mülayim'in üşümemesi için evde sürekli soba yaktıklarını belirten Osman Gönül, geceleri de sık sık buzağıyı kontrol ettiklerini vurguladı.

Prematüre buzağı Mülayim'i evlerinde besliyorlar
Prematüre buzağı Mülayim'i evlerinde besliyorlar
Prematüre buzağı Mülayim'i evlerinde besliyorlar
Prematüre buzağı Mülayim'i evlerinde besliyorlar

Altınordu, Fındık, Doğum, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prematüre buzağı 'Mülayim'i' evlerinde besliyorlar - Son Dakika


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