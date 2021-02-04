Prematüre doğan ayı Silva, 2. yaşını pasta yiyerek kutladı - Son Dakika

Prematüre doğan ayı Silva, 2. yaşını pasta yiyerek kutladı

04.02.2021 09:57

Prematüre doğan ayı Silva, 2. yaşını pasta yiyerek kutladı Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde 380 gram ağırlığında prematüre olarak doğan ve yapılan müdahaleler sonrası hayata tutunan bozayı Silva 2. yaşını pasta yiyerek kutladı.

Prematüre doğan ayı Silva, 2. yaşını pasta yiyerek kutladı

İSTANBUL - Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde 380 gram ağırlığında prematüre olarak doğan ve yapılan müdahaleler sonrası hayata tutunan bozayı Silva 2. yaşını pasta yiyerek kutladı. Silva'yı doğum gününde yalnız bırakmayan çok sayıda vatandaş çocukları ile birlikte hayvanat bahçesinde bir araya geldi.

2019 yılında henüz 7 aylıkken dünyaya gözlerini açan Silva, doğduğunda 380 gram ağırlığındaydı. Annesi tarafından gömülmek üzereyken bakıcıları tarafından kurtarılan minik Silva, kutlanan doğum günüyle 2. yaşına girdi. Hayvanat bahçesi yönetimi tarafından Silva'ya ait olan alan, balon ve 'İyi ki doğdun' yazılarıyla süsledi. Silva'yı doğum gününde yalnız bırakmayan çok sayıda vatandaş ise çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Müzik ile başlayan doğum günü etkinliğinde, Silva pastasını yedikten sonra bakıcıları ile oyunlar oynadı. Silva'nın doğum gününe katılan çocuklar ise alkışlar eşliğinde minik Silva'nın o sevimleri anlarını seyretti.

Silva'nın doğum gününe katılım sağlayan Çekmeköy Park Of İstanbul tesis sahibi Burak Memişoğlu, "Silva, bugün itibariyle ikinci yaşını doldurdu. Bugün ziyaretçilerimiz Silva'yı yalnız bırakmadı. Silva'nın şehir dışından dahi takipçileri var. Silva'nın üzücü bir yaşam hikayesi vardı. 380 gram prematüre doğup yaşamayı başaran tek ayı örneği. Ayrıca yaklaşık 41 günde küveste kaldı. Tüm bu süreçleri başarıyla atlatan Silva şu an 2 yaşında ve 250 kilogram üzerinde bir boz ayı oldu" diye konuştu.

"Silva, iki kaplanla aynı barınakta yaşadı"

Kaplanla, ayının normal şartlarda düşman olduğunu belirten Memişoğlu, "Silva'nın farklı hikayeleri de var. Yaklaşık 1,5 yaşına kadar iki kaplanla aynı barınakta yaşadı. Normalde kaplan ve ayının aynı ortamda olması doğalarına aykırıdır. Ayrıca Silva, 'Cengiz' isimli bir kurtla da arkadaşlık kurdu. İkisinin de banyo günü oluyor. Banyo zamanı bir araya gelen Silva ve Kurt Cengiz birlikte oyunlar oynuyorlar. Hayvanları seviyoruz. Hayvanlara karşı sevgisi olan tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.

"Hayvanların tedavilerini üstleniyoruz"

Sözlerine devam eden Memişoğlu, "Burası bir rehabilitasyon merkezi. Doğasında yaralanmış, tedaviye muhtaç hayvanların burada hiçbir cinsiyet ve tür ayrımı yapmadan tedavilerini üstleniyoruz. Ayrıca alanlarımız içerisinde çocuklar içinde birden fazla etkinlik imkanı olunca tesisimiz için Türkiye'nin en kapsamlı doğa ve yaşam kompleksi diyebiliriz" diye konuştu.

Prematüre doğan ayı Silva, 2. yaşını pasta yiyerek kutladı
Prematüre doğan ayı Silva, 2. yaşını pasta yiyerek kutladı
Prematüre doğan ayı Silva, 2. yaşını pasta yiyerek kutladı
Prematüre doğan ayı Silva, 2. yaşını pasta yiyerek kutladı

İstanbul, oyunlar, Doğum, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Prematüre doğan ayı Silva, 2. yaşını pasta yiyerek kutladı - Son Dakika


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