Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar - Son Dakika

Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar

11.12.2020 15:48

Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar Ordu'da 1 buçuk ay erken doğan buzağı, ev ortamında anne sütü ile besleniyor, bebek gibi bezleniyor Buzağını besleyen ve bezleyen Kılabdan Gönül: "Ona bebek gibi bakıyoruz" Ordu'da, Osman ve Kılabdan Gönül çifti, 10 gün önce doğumuna...

Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar

Ordu'da 1 buçuk ay erken doğan buzağı, ev ortamında anne sütü ile besleniyor, bebek gibi bezleniyor

Buzağını besleyen ve bezleyen Kılabdan Gönül: "Ona bebek gibi bakıyoruz"

ORDU - Ordu'da, Osman ve Kılabdan Gönül çifti, 10 gün önce doğumuna 1 buçuk ay kala prematüre olarak dünyaya gelen "Mülayim" adını verdikleri buzağıyı evlerinde bebek gibi besliyorlar.

Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi'nde çiftçilik yapan Osman ve Kılabdan Gönül çiftinin ineği, 10 gün önce fındık bahçesinde erken doğum yaptı. Gönül çifti, erken dünyaya gelen buzağını yaşatmak için evlerine veteriner çağırdı. Veterinerin tavsiyesi üzerine evlerinde buzağını beslemeye başlayan çift, buzağına bir de "Mülayim" adını verdi. İki çocuk annesi Kılabdan Gönül, annesinin sütü ile biberonla beslediği Mülayim'i ayrıca evi kirletmesin diye bebek gibi bezliyor. Evin ilgi odağı olan buzağı, leğen içerisinde kendisine yapılan yatakta gününü uyuyarak geçiriyor.

"Çocuklar da çok seviyor"

Osman Gönül, evlerinde besledikleri buzağının çocukları tarafından çok sevildiğini ifade ederek, "Komşumuz telefon açtı ve ineğin buzağıladığını söyledi. Ben şaşırdım çünkü bir buçuk ay daha vardı. Aldık eve getirdik ve veterineri çağardım ve bana ahırda yaşama şansının olmadığını, evde beslememiz gerektiğini söyledi. Şu anda evde yaşantısını devam ettirmeye çalışıyor. Çocuklar da çok ilgileniyorlar. Tarım Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum kendisi bir hediye gönderdi, ilgi ve alakasına teşekkür ederim" dedi.

"Ona bebek gibi bakıyoruz, sürekli takip ediyoruz"

Kılabdan Gönül ise 1 Aralık tarihinde dünyaya gelen Mülayim'i anne sütü ile beslediğini ifade ederek, "Ona bir bebek gibi bakıyoruz. Evin artık bir bireyi. Çok ilgi istiyor. İki oğlum var, çocuklara göre daha kolay ama ilgi istiyor. İlerleyen günlerde annesinin yanına gidecek. Biberonla besliyor ve besliyorum. Sürekli takip ediyorum. evi komple geziyor. Sütünü içince arkamdan koşuyor" şeklinde konuştu.

Çiftin, Burak ve Emirhan Gönül isimli çocukları da Mülayim'i çok sevdiklerini ifade ederek, güzel vakit geçirdiklerini kaydettiler.

Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar
Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar
Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar
Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar
Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar
Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar

Altınordu, Fındık, Doğum, Ordu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Prematüre doğan buzağıyı anne şefkati ile evde besliyorlar - Son Dakika


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