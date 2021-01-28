Prematüre doğan kişilerde, "kronik hastalık kaynaklı ölüm riski" daha yüksek - Son Dakika

Yapılan bir araştırmada, erken doğan kişilerde kalp hastalığının, kronik akciğer hastalığının ve şeker hastalığı kaynaklı ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Science Norway'in haberine göre, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (NTNU) bilim insanları, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'dan 6,3 milyon kişiyi kapsayan bir çalışma yürüttü.

Araştırmaya göre, 50 yaşın altındaki kişilerin kronik hastalıklara bağlı ölüm riskinin 1000 kişide 2 olduğu gözlemlenirken, gebeliğin 37. haftasından önce doğan (prematüre) kişilerde bu oranın yüzde 40 fazla olduğu ortaya çıktı.

Çalışmada, prematüre kişilerin kalp, akciğer ve şeker hastalığından yaşamını yitirme riskinin 2 kat daha fazla olduğu da tespit edildi.

Araştırmanın lideri Profesör Kari Risnes, "Prematüre doğan kişilerin çocukluk ve gençlik döneminde ölüm riskinin daha yüksek olduğunu zaten biliyorduk. Bu araştırmayla erken doğanların 50 yaş öncesinde kronik hastalıklardan ölüm riskinin daha fazla olduğunu gösterdik." dedi.

Risnes, doktorların tedavi ettiği hastalarının prematüre doğup doğmadığını dikkate alması gerektiğini kaydetti.